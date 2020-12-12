Kırgız yazar Aytmatov 92'inci doğum gününde anıldı
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Kırgız yazar Aytmatov 92'inci doğum gününde anıldı

12.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:10
Kırgız yazar Aytmatov 92'inci doğum gününde anıldı

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 92. yılı dolayısıyla Kırgızistan'da etkinliklerle anıldı.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 92. yılı dolayısıyla Kırgızistan'da etkinliklerle anıldı.

Yazar Aytmatov'un doğumunun 92. yıldönümünde ailesi, arkadaşları ve sevenleri, Ata Beyit Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dua etti.

Aymatov'un kabrini ziyaret edenlerin arasında Doğu Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu Koordinatörü Ömer Erdoğan ve Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Başkan Yardımcısı Assol Moldokmatova da yer aldı.

Öte yandan, Bişkek'te Cengiz Aytmatov adını taşıyan Sinema Evi'nde üniversite öğrencilerine "Aytmatov'un dünyası" adlı belgesel izlettirilirken, Oş şehrindeki Oş Ulusal Drama Tiyatrosu'nda Aytmatov'un "Mankurt" ve "Cemile" adlı eserleri sahnelendi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde çevrim içi düzenlenen konferansta, Aymatov'un eserleri, çalışmaları ve manevi dünyası anlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Talas bölgesinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da ani böbrek rahatsızlığı geçirmiş, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yazar Aytmatov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata Beyit Ulusal Anıt Mezarlığı'nda babası Toleykul Aytmatov'un mezarı yanında toprağa verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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