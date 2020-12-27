Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor
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Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor

27.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:46
Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor

ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Ercan Onaç'ın evinde ölü bulunan Kırgızistan uyruklu Rakhat Kubanychbekova'ın (23) cansız bedeni, yakınlarının alması için morgda bekletiliyor.

ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Ercan Onaç'ın evinde ölü bulunan Kırgızistan uyruklu Rakhat Kubanychbekova'ın (23) cansız bedeni, yakınlarının alması için morgda bekletiliyor. Gözaltına alınan Onaç'ın ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Ercan Onaç, Kırgız sevgilisi Rakhat Kubanychbekova ile giriş kattaki daireyi kiraladı. Çift, önceki gece içki içip, uyudu. Dün öğle saatlerinde uyanan Onaç, Kubanychbekova'yı uyandırmaya çalıştı ancak başaramadı. Paniğe kapılan Onaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Kubanychbekova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rakhat Kubanychbekova'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulaya alınan Ercan Onaç, "Yaklaşık 1 yıldır sevgiliyiz. Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğunu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Saat 14.00 gibi uyandığımda öldüğünü fark edip, polisi aradım" dedi.Ercan Onat'ın, sorgusunun ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kırgız Rakhat Kubanychbekova'ın cansız bedeni ise yakınlarının alması için adli tıp morgunda bekletiliyor.


Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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