Kırgız ordusu, ülkenin güneyinde geniş kapsamlı askeri tatbikat başlattı
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Kırgız ordusu, ülkenin güneyinde geniş kapsamlı askeri tatbikat başlattı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyinde komuta kademesi ve askeri personelin yer aldığı geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyinde komuta kademesi ve askeri personelin yer aldığı geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken, Oş ve Celalabad bölgesinde 2 bin askerin katıldığı "Güvenlik-2021" ve "Güney-2021 Oluşumu" askeri eğitim tatbikatına start verildiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatın temel amacının, ülkede olası askeri ve olağanüstü hal durumunda askeri, devlet yönetimi ve yerel yönetim organlarının arasında etkileşimi geliştirmek, her düzeydeki komutanların ve birliklerin imkan ve yönetim tecrübesini artırmak olduğu belirtildi.

3 Nisan'da sona erecek tatbikatta 2 bin askerin, 100 tankın ve zırhlı aracın, 20 füze ve top sistemi ile 10 hava aracının yer aldığı kaydedildi.

Savunma Bakanı General Taalaybek Omuraliyev, tatbikatın açılış törenindeki konuşmasında, modern dünyada, temel zorlukların ve tehditlerin uluslararası terörizm ve aşırılığın olduğunu belirterek, "Biz ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya hazır olmalıyız." dedi.

Orta Asya'nın en kalabalık nüfusunun yaşadığı Fergana Vadisi'nde Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan devlet sınırları kesişiyor ve vadideki söz konusu üç ülkenin mevcut sınır belirsizliği sorunları nedeniyle 1990'lı yıllardan beri önemli sorunlar ortaya çıkıyor.

Kırgız ordusu, ülkenin güneyinde geniş kapsamlı askeri tatbikat başlattı
Kırgız ordusu, ülkenin güneyinde geniş kapsamlı askeri tatbikat başlattı
Kırgız ordusu, ülkenin güneyinde geniş kapsamlı askeri tatbikat başlattı
Kırgız ordusu, ülkenin güneyinde geniş kapsamlı askeri tatbikat başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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