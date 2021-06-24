Kiraz toplamak için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü
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Kiraz toplamak için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü

Kiraz toplamak için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da, ağaçlardan kiraz toplamak için evinin çatısına çıkan Pakize Demir (64), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

BURDUR'da, ağaçlardan kiraz toplamak için evinin çatısına çıkan Pakize Demir (64), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Merkez Menderes Mahallesi'nde yalnız yaşayan Pakize Demir, dün akşam, kiraz toplamak için evinin çatısına çıktı. Bir süre sonra Antalya'daki oğlu telefonla arayıp, ulaşamayınca Burdur'daki kardeşine durumu haber verip, annesini kontrol ettirmesini istedi. Bunun üzerine eve gelen Pakize Demir'in torunu Veli Demir, bahçedeki merdiveni fark etti. Çatıya çıkan Veli Demir, babaannesini hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çatından indirilen Demir'in cansız bedeni, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede Pakize Demir'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.


Kiraz toplamak için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü
Kiraz toplamak için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü
Kiraz toplamak için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü
Kiraz toplamak için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü
Kiraz toplamak için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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