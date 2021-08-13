'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı (2)
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'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı (2)

'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

2'Sİ TUTUKLANDIKayseri'de, kiralık daire arama bahanesiyle girdikleri 10 evden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.Ç. ve B.G. tutuklanırken, L.K., S.Ç., D.K., D.D. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, kiralık daire arama bahanesiyle girdikleri 10 evden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.Ç. ve B.G. tutuklanırken, L.K., S.Ç., D.K., D.D. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı
Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
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'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı (2) - Haberler
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