"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı

Uzun süredir sağlık sorunlarından dolayı zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, çalışmadığı bu dönemlerde nasıl geçindiğini anlattı. 63 yaşındaki Şovmen evliliğe yeşil ışık yaktı.

Geçtiğimiz sene evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 234 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Şimdilerde kontrolleri için sık sık hastaneye gidip gelen Erbil, gözlerden uzak bir evde tedavisine devam ediyor.

"KİRALARLA GEÇİNİYORUM"

Dün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Erbil, geçimini nasıl sağladığıyla ilgili, "Allah'tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" dedi.

"TEDAVİM İYİ GİDİYOR"

Sağlık durumunun iyi olduğundan bahseden 63 yaşındaki ünlü isim "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" ifadelerini kullandı. Özel hayatında yalnız olduğunu söyleyen Erbil, "Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hastalığımda, en kötü günümde hepsi yanımdaydı" şeklinde konuştu.

"YENİDEN EVLENİRİM"

Mehmet Ali Erbil, sunuculardan Arto'nun "Yeniden evlenir misin?" sorusu üzerine de "Evlenirim" diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ KERE EVLENDİ?

Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982 yılında kızı Sezin dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşandı. Bu evliliklerinin ardından 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına ourdu. Bu evlilikten 1995 yılında Yasmin isimli bir kızı oldu. Mehmet Ali Erbil, kızının doğumundan 1 yıl sonra 1996 yılında Nergis Kumbasar'dan boşanarak yedi yıllık evliliğine son verdi.

Mehmet Ali Erbil 2001 yılında dördüncü kez Sedef Altuntaş ile nikâh masasına oturdu. Kendisinden 23 yaş küçük olan eşi ile olan evliliği de yürümeyen Mehmet Ali Erbil, evlendikten 1,5 yıl sonra boşandı. Tuğba Coşkun ile 2005 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında Ali Sadi isimli oğlu dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil 2011 yılında oğlu Ali Sadi 5 yaşındayken Tuğba Coşkun'dan da boşandı.

Mehmet Ali Erbil 1980-2011 yılları arasında toplamda 5 evlilik yapmış bu evliliklerinden Sezin (35), Yasmin (21) ve Ali Sadi (11) isimli üç çocuğu olmuştur.