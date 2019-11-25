Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı
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Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

Kayseri'de, kiracısının boşaltmadığı evini ateşe vererek kayalıklara çıkan kişiyi polis ikna etti.

25.11.2019 21:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:58
Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

'de, kiracısının boşaltmadığı evini ateşe vererek kayalıklara çıkan kişiyi ikna etti.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesi 'nde oturan Ahmet A. (25), Harman Mahallesi Dere Sokak'taki evinde kalan kiracısından evi boşaltmasını istedi.

Kiracının evden çıkmayacağını söylemesine sinirlenen Ahmet A, evi ateşe vererek, yakındaki bir kayalığa çıktı.

Çevredekilerin vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evdeki eşyalar zarar gördü.

Polis ekipleri, kayalıklara çıkan Ahmet A'yı yaklaşık 4 saat sonra ikna edip gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı
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