Kıraç ve genç piyanist Iraz Yıldız'dan "19 Mayıs Marşı"
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Kıraç ve genç piyanist Iraz Yıldız'dan "19 Mayıs Marşı"

Müzisyen Kıraç ve piyanist Iraz Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Muammer Sun'a ait "19 Mayıs Marşı"nı seslendirdi.

Kıraç ve genç piyanist Iraz Yıldız'dan
18.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:31

Müzisyen Kıraç ve piyanist Iraz Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Muammer Sun'a ait "19 Mayıs Marşı"nı seslendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl kutlamalar gerçekleştirilemezken, Kıraç'ın İstanbul'da seslendirdiği esere Iraz Yıldız Antalya'dan eşlik etti.

Iraz Yıldız, yıllar önce Cihat Aşkın'ın düzenlediği Muammer Sun gecesinde Muammer Sun'un eserlerini çaldığını belirterek, "19 Mayıs Marşı aslında koro için yazılmış bir eser. Muammer Sun'a ulaşıp eseri çalmak istediğimi söyledim. Kendisi izin vermekle kalmayıp, şarkının orijinal notalarını da iletti." ifadelerini kullandı.

Bu eseri Kıraç'ın daha önce seslendirdiğini bildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Kendisine bu eserde eşlik etmek istediğimi söyledim. Sonrasında kısa sürede performansı kaydedip, dijital ortamda piyano ve vokal kayıtlarını bir araya getirdik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evde kutladığımız bu yıl, bu muhteşem eseri dinleyicilerle paylaşmak büyük mutluluk."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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