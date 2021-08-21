Kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler

Kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Denetimlerde, kıraathanedeki 9 kişiden 5'inin kumar oynadığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında idari işlem yapıldı, işletmeye de gerekli tahkikat uygulandı.

Öte yandan, 22.00'den sonra alkollü içki sattığı tespit edilen 2 büfeye para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı
Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı
Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere saldırdı
Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 14:54:34. #1.14#

title