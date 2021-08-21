Kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye cezai işlem uygulandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye cezai işlem uygulandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Denetimlerde, kıraathanedeki 9 kişiden 5'inin kumar oynadığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında idari işlem yapıldı, işletmeye de gerekli tahkikat uygulandı.
Öte yandan, 22.00'den sonra alkollü içki sattığı tespit edilen 2 büfeye para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı