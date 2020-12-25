Kıraathanesini manava dönüştürdü
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Kıraathanesini manava dönüştürdü

25.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:02
Kıraathanesini manava dönüştürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir esnaf korona virüs nedeniyle kapatmak zorunda kaldığı kıraathanesini manava dönüştürdü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir esnaf korona virüs nedeniyle kapatmak zorunda kaldığı kıraathanesini manava dönüştürdü.

Korona virüs nedeniyle alınan kararlar neticesinde çalışmaları durdurulan kıraathane sahipleri iş yerlerinin açılmasını beklerken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kıraathane sahibi ise iş yerini manava dönüştürdü. İlçenin Siverek Caddesi üzerinde bulunan kıraathanesini manava çeviren Fatih Keskin, şimdilerde çay yerine müşterilerine sebze ve meyve satıyor.

Pandemi öncesi iş yerini kıraathane olarak işlettiğini söyleyen Fatih Keskin, "Toplum olarak bu illetten kurtulmak için el ele vermek zorundayız. Kıraathaneleri bu süreçte açamayacağımıza göre, aklımıza böyle bir fikir geldi. Bir değişiklik, bir örneklik olsun diye ve iyi olduğunu da düşünüyorum. İnşallah tutturabilirsek böyle devam edeceğim. 4-5 gündür kıraathaneyi manava çevirmişim ve görünen o ki böylesi daha karlı. Çünkü halk pazarlara gitmekten korkuyor, çekiniyor manav daha güvenli diye buraya geliyor. Satışlardan memnunuz" dedi - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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