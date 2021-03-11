Kıraathanede oyun oynayan 28 kişiye 88 bin TL ceza
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Kıraathanede oyun oynayan 28 kişiye 88 bin TL ceza

11.03.2021 19:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:25
Kıraathanede oyun oynayan 28 kişiye 88 bin TL ceza

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir kıraathanede oyun oynayan 28 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir kıraathanede oyun oynayan 28 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede oyun oynandığını belirleyerek baskın yaptı. Baskında içeride bulunan 28 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 TL para cezası kesildi. Kıraathane ise mühürlendi.

 


Kıraathanede oyun oynayan 28 kişiye 88 bin TL ceza
Kıraathanede oyun oynayan 28 kişiye 88 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

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