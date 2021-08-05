Kıraathanede 'buzlu' serinlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıraathanede 'buzlu' serinlik

Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da kıraathane işletmecisi Ali Güneş, sıcaklardan bunalan müşterilerini, ayaklarının altına buz kalıpları koyarak serinletiyor.

ELAZIĞ'da kıraathane işletmecisi Ali Güneş, sıcaklardan bunalan müşterilerini, ayaklarının altına buz kalıpları koyarak serinletiyor.

Elazığ'da merkeze bağlı Aksaray Mahallesinde kıraathane işleten Ali Güneş, havaların ısınmasıyla sıcak havalardan bunalan müşterileri için farklı bir çözüm yolu buldu. Güneş, soğuk hava deposundan buz satın alarak kıraathanesine getiriyor. Burada müşterilerinin ayaklarının altına buzları bırakan Güneş, serinlemelerini sağlıyor. Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını buza koyan,   hem çaylarını içiyp hem de gazetelerini okuyan müşteriler uygulamadan memnun.

İşletmeci Güneş, sıcakların başlamasıyla müşteri memnuniyeti için böyle bir uygulamada bulunduğunu söylerken, İstanbul'dan gelen Mustafa Sarıcan, böyle bir sıcak görmediğini belirterek, "Çöl sıcağı diyorlar ama bu hamam sıcağı, sauna sıcağı. Kahveci arkadaşımız bize buz getirdi, böyle bir hizmet verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsun bizleri rahatlatıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Şener ise,"Ben 78 yaşındayım böyle bir sıcak görmedim. Kahvecimiz bir uygulama yaptı. Fabrikadan buz getiriyor, millet buza ayaklarını koyup serinliyor. Biz de bu işlerden faydalanıyoruz. Kahvecimize çok çok teşekkür ederim"diye konuştu.


Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Kıraathanede 'buzlu' serinlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Gülben Ergen Prens William
Spor Eda Erdem Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıraathanede 'buzlu' serinlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:28:11. #1.15#

title