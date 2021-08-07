Mersin Büyükşehir'in Kır Çiçekleri Tarsus Gençlik Kampı'nda

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Kır Çiçekleri Projesi kapsamındaki 55 sporcu kız çocuğu, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nı ilk kez ziyaret etti.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Kır Çiçekleri Projesi kapsamındaki 55 sporcu kız çocuğu, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nı ilk kez ziyaret etti. Doğal güzellikleri ve eğlenceli aktiviteleriyle mavi tişörtlü sporcu kızları ağırlayan Gençlik Kampı, adeta 'Şirinler Köyü'ne dönüştü. Minikler, Gençlik Kampı'nda bir arada keyifli vakit geçirdi.

Kır Çiçekleri, Gençlik Kampı'nda ilgiyle karşılandı Büyükşehir'in yetiştirdiği spora yetenekli minikler yeni bir yer keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Macit Özcan Spor Tesisleri'ndeki Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdu'ndan yola çıkan 55 sporcu kız çocuğuna yurdun idari ve teknik tüm personeli eşlik etti. Berdan Baraj Gölü yanındaki Tarsus Gençlik Kampı'na giriş yapan Kır Çiçekleri'ni kapıda karşılayan Gençlik Kampı personeli, minikleri konaklayacakları odalara yerleştirdi. Ardından öğle yemeğine geçen sporcular, Gençlik Kampı'nın doğal güzellikleri ve eğlenceli çok sayıda aktivitesi karşısında büyülendi.

"Etkinliklerdeki en büyük amaç sosyalleşmeleri"

Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdu Müdürü Mine Batuk, sporcu olarak yetişen kız çocuklarının sosyal yönlerini de geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız etkinliklerdeki en büyük amaç sosyalleşmeleri. Amacımız sporcu yetiştirmek ama sporcu yetiştirirken de eğitim ve sosyal aktivitelerini bir arada sürdürmek istiyoruz. Her perşembe yapmış olduğumuz etkinlikler kapsamında bu hafta Tarsus Gençlik Kampı'na geldik. Daha önce de duyuyorduk ve buradaki etkinliklerden haberdardık. Bu etkinliklere dahil olabilmek için bu haftanın etkinliği olarak Tarsus Gençlik Kampı'nı ziyarete geldik" dedi.

Gençlik Kampı'nda konaklayacak olan Kır Çiçekleri'nin personel tarafından ilgiyle karşılandığını sözlerine ekleyen Batuk, "Etkinlikler güzel. Akşama kamp ateşi planları var, mangal partimiz var. Yani dolu dolu her tür aktiviteyi burada bize sunacaklar. Çocuklarımızın şu ana kadarki her şeyden müthiş derecede heyecanlı ve mutlu oldukları yüzlerine yasıyor. Biz de amacımıza ulaştığımız ve onların yüzünde bu mutluluğu gördüğümüz için daha mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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"Gençlik Kampı'na geldiğim için çok mutluyum"

Kır Çiçekleri'nden 11 yaşındaki Hilal Kavin Kutlay, trambolin ve cimnastikle ilgilendiğini söyledi. Konaklaması için kendisine ayrılan odaya yerleşen Kutlay, "Gençlik Kampı'na geldiğim için çok mutluyum. Doğanın içinde spor yapacağız. Temiz hava almak için buraya geldik. Çok güzel, arkadaşlarımızla birlikte kaldığımız için mutluyuz. Burayı daha önce duymamıştım, görünce çok mutlu oldum. Arkadaşlarımla beraber buraya gelirken de şarkı açtık, eğlene eğlene geldik" ifadelerine yer verdi.

"Survivor Parkuru'na katılacağız, kanoya bineceğiz, dans edeceğiz" Tenis ve yüzmeyle ilgilendiğini belirten Eylül Deniz Karaduman da "Burası çok güzel. Buraya geldik, arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte yemeğimizi yedik. Az sonra etkinliklere başlayacağız. Survivor Parkuları var. Bugün Survivor Parkuru'na katılacağız. Sonra kanoya bineceğiz, dans edeceğiz" dedi.

"Şirinler köyünde gibiyiz"

Mavi tişörtlü Kır Çiçekleri'nden 12 yaşındaki Büşra Kılıç, Tarsus Gençlik Kampı'nı sevilen çizgi filmlerden olan 'Şirinler'deki 'Şirinler Köyü'ne benzetti. Çimlerde arkadaşlarıyla dans ettikten sonra duygularını anlatan Kılıç, şunları söyledi:

"Doğal bir ortamdayız. Çok eğleniyoruz. Survivor alanımız var. Orada bir çalışma yaptık. Öncelikle spor yapıp dansa katıldık. Dans hocası vardı. Dans hocası yardımcı oldu. Hareketler yaptık, eğlendik. Bize böyle bir alan sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Burada çok mutluyuz. Gelir gelmez odalarımıza yerleştik. Hamburger ve içecek ikram ettiler. Üstümüz mavi. Doğal bir ortamdayız. Şirinler Köyü'nde gibiyiz. Çok eğlendik, güzel vakit geçireceğiz" diye konuştu.

12 yaşında atletizmle ilgilenen Songül Karol ise Gençlik Kampı'nı çok beğendiğini vurgulayarak, "Bir daha gelmek isterim. Çok güzel bir yer" dedi.

Yayın Tarihi: 7. 8. 2021 09: 25: 21

Kaynak: Habermetre