KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri'nin kura çekimi yapıldı
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KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri'nin kura çekimi yapıldı

KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri'nin kura çekimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

KİPTAŞ tarafından yaptırılan ve 149 konut ile 9 ticari alanın bulunduğu "Tuzla Meydan Evleri" için kura çekimi gerçekleştirildi.

KİPTAŞ tarafından yaptırılan ve 149 konut ile 9 ticari alanın bulunduğu "Tuzla Meydan Evleri" için kura çekimi gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlüğünde, taşınmazlar için tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal konut üretimi ve kentsel dönüşümün depremle mücadele açısından önemli olduğunu belirtti.

İstanbulluların depreme karşı güven içerisinde olacakları bir şehir oluşturma çabasında olacaklarını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman -ben bunu yaşıyorum- bina ya da konut sahipleri, yaşamlarının daha önünde, ne yazık ki maddi çıkarlarını ön planda tutabiliyorlar. Normal bir şehirde, depremle yüzleşmek zorunda olmayan bir şehirde olsak, bunları duymayız, geçeriz. Daha dün yapılmış bazı binaların, akşamdan sabaha kendiliğinden yıkıldığını gördüğümüz bir kentte, hiçbir vatandaşımızın bu şekilde tavır almasına, davranışına tahammülümüz yok."

İBB'nin deprem bütçesini düşürdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren İmamoğlu, KİPTAŞ'ın yanı sıra, diğer iştirakler ve ilgili birimlerle depreme yönelik çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından noter gözetiminde, İmamoğlu ve İBB üst yönetimi tarafından kura çekimleri gerçekleştirildi.

KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri'nin kura çekimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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