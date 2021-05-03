Kinin Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bu kinin maddesi Amazon da yetişmekte olan Cinchona ağacının kabuğundan elde edilmektedir.

Bu kinin maddesi Amazon da yetişmekte olan Cinchona ağacının kabuğundan elde edilmektedir. Daha önceleri sıtma hastalığı ile mücadele kullanıldığı bilinen bir maddedir. Aynı zaman da bu madde sıtma ile mücadele ilaçlarında da moleküler bir model olduğu bilinmektedir.

Kinin Nedir ve Ne İşe Yarar?

Amazon da yetişen bu ağaçtaki kinin maddesinden 20 çeşit madde çıkarıldığı da tespit edilmiştir. Bu madde sıtmadan başka dolaşım sistemi bozukluklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Kinin maddesinin mikropları, virüsleri, bazı asalakları yok ettiği söylenmektedir. Bu maddenin aynı zaman da iştah açıcı özelliği de bulunmaktadır.

Kalp düzenini ayarladığı da söylenmektedir. Bütün bunlardan başka iltihaplarla savaşta, ateş azaltılmasında ve ağrıları dindirmesinde faydaları olduğu da söylenmektedir. Ama yapılan araştırmalar da bu rahatsızlıklara bazen de faydası olmadığı gözlemlenmiştir.

Kinin Maddesi Ne İçin Kullanılır?

Anlatıldığı üzere bu madde en çok sıtma ilaçlarında kullanılır. Uzun dönemler de sıtmanın tek ilacı olarak kullanılmıştır. Ancak bilimin hızla ilerlemesinden dolayı sıtma ile mücadelede daha etken maddeler bulunmuştur. Sıtma hastalığında kullanımı azalan bu madde halen ateşli hastalıklar da ve grip ile mücadele de kullanılmaktadır. Her ne kadar bilim ilerlese de bu maddenin kullanımına devam eden ve tavsiye eden uzmanlar da bulunmaktadır. Bu bağlamda bu maddeden daha etken maddeler bulunsa da bu maddenin kullanılmasına da devam edilmektedir.

Kaynak: Hürriyet