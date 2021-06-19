Kınık'ta öğrenciler için düzenlenen yaz kursları 21 Haziran'da başlayacak

Kınık Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen ücretsiz yaz kurslarının, 21 Haziran Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.