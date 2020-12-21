Kınık'ta ikinci etap TOKİ konutları için çalışmalar başladı

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 276 konutluk ilk etabı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen TOKİ konutlarının 2. etabını yapmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Doğruer, yaptığı yazılı açıklamada geçen hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve bazı İzmir milletvekilleri ile birlikte Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile görüştüklerini kaydetti.

Toplantıda Poyracık Mahallesinde yapılması planlanan TOKİ Konutları projesinin gündeme geldiğini aktaran Doğruer, şunları kaydetti:

"Devlet hastanesinin çevresinde bulunan 63 bin metrekarelik arsa, Toplu Konut İdaresine devredildi. Bu arsaya yatay mimarı uygulamasıyla toplam 300 konut yapımı planlanıyor. Konutlar 10, 15 ve 20 yıl vadeli olmak üzere kira öder gibi ödenecek. Daha önce yaptığımız 1. etap TOKİ projemiz ile 276 aileyi ev sahibi yapmıştık, ikince etap da resmen başlamış oldu. Bu projemize katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a, İzmir milletvekillerimize, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin