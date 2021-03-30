Kingdom Hearts serisi PC için çıkış yaptı! İndirimlerden yararlanmak için son tarih belli oldu!

Kingdom Hearts serisi bugün itibarıyla Epic Games Store üzerinden satışa sunuldu. Yeni gelen seriler 6 Nisan'a kadar indirimli bir şekilde oyuncularla buluşuyor.

Square tarafından 2020 yılında PlayStation 2 için geliştirilen Kingdom Hearts aksiyon rol yapma video oyunudur. Aynı zamanda Square bu popüler oyun serisinde birçok ödül kazanmayı başarmıştır.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III ve Kingdom Hearts: Melody of Memory bugün itibarıyla Epic Games Store üzerinden satışa sunuldu.

Kingdom Hearts serilerinin hepsine Epic Games Store üzerinden 6 Nisan'a kadar indirimli bir şekilde ulaşılabiliyor. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix %20 indirimle 239,20 TL. Diğer üç oyunun her biri %20 indirimle 295,20 TL.

KINGDOM HEARTS TANITIM YAZISI

- Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix HD olarak yeniden düzenlenen temel bir koleksiyondur ve şunları içerir:

· Kingdom Hearts Final Mix

· Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

· Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Yeniden Düzenlenen sinematikler)

· Kingdom Hearts II Final Mix

· Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

· Kingdom Hearts Re:coded (HD Yeniden Düzenlenen sinematikler)

- Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue

· Kingdom Hearts Dream dropp Distance HD: Full-HD yeniden yapım. Sora ve Riku, Usta Xehanort ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanmak için Mark of Mastery sınavına giriyor.

· Kingdom Hearts x Back Cover (film): Serinin temelindeki Foreteller'ların gizemli hikâyesini anlatan yeni bir HD film.

· Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage – : Kingdom Hearts III'e bağlanan yepyeni bir bölüm.

- Kingdom Hearts III + Re Mind

Sora, Disney Castle'daki King Mickey tarafından gönderilen iki temsilci olan Donald Duck ve Goofy ile birlikte Heartless adlı karanlık bir gücün evreni istila etmesini ve ele geçirmesini önlemeye çalışıyor. Sora, Donald ve Goofy, pozitivizm ve arkadaşlığın gücüyle büyük zorlukları aşmak ve dünyalarını tehdit eden karanlığa karşı koymak için eski ve yeni ikonik Disney-Pixar karakterleriyle bir araya geliyor.

Kingdom Hearts III'ün sonunda ortaya çıkan diğer hikâye olan Re Mind'ı da içerir. Bu ilave bölümde Sora, Kairi'yi kurtarmak için Keyblade Graveyard'a gidiyor ve daha önce aklının ucundan geçmeyen gerçekleri keşfediyor.

· Satın alımla yeni özel "Element Encoder" Keyblade

· Disney ve Pixar Dünyalarında Macera

· Keyblade'lerin Gücünü Serbest Bırak

· Mini Oyunlarla Klasik Disney Kısa Filmlerini Yeniden Yaşa

· Re Mind (DLC) Dâhil

- Kingdom Hearts: Melody of Memory

Kingdom Hearts'ın müziklerini daha önce hiç deneyimlemediğin bir şekilde deneyimle! Melody of Memory, 20'den fazla karakter, 140'tan fazla müzik parçası ve çevrimiçi VS çok oyunculu mod içeren bir ritm aksiyon oyunudur. Kingdom Hearts serisinden müzikleri ve anıları keşfet.

KINGDOM HEARTS DUYURU FRAGMANI