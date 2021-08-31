King Arthur: Knight's Tale oynanışa genel bakış fragmanı yayınlandı!
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King Arthur: Knight's Tale oynanışa genel bakış fragmanı yayınlandı!

King Arthur: Knight's Tale oynanışa genel bakış fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

NeocoreGames yaklaşmakta olan sıra tabanlı rol yapma oyunu King Arthur: Knight's Tale için resmi oynanış tanıtım fragmanı yayınlandı.

NeocoreGames tarafından geliştirilen ve yayınlanan sıra tabanlı rol yapma oyunu, King Arthur: Knight's Tale için resmi oynanış tanıtım fragmanı paylaşıldı. Bu fragman oyunun oynanış mekaniklerini detaylandırıyor.

Sir Mordred, Kral Arthur'u ölümcül bir şekilde yaralanmıştır. Oyuncular Sir Mordred'in kontrolünü üstlenerek bir grup şövalyeyle birlikte Avalon'da Kral Arthur'u aramak ve yarım kalan işini tamamlamak için karanlık bir yolculuğa çıkacak. Beş farklı sınıftan 30'dan fazla kahraman arasından seçim yaparak ve yüzlerce yetenek ve öğeyi birleştirecek zorlu savaşlara karşı en etkili ekibi oluşturmaya çalışacaksınız.

King Arthur: Knight's Tale, 26 Ocak 2021'de PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows için piyasaya sürüldü. Oyun şu anda erken erişim versiyonunda.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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KING ARTHUR: KNIGHT'S TALE OYNANIŞ FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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