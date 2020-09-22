Kimsesizler 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Kimsesizler ne zaman başlıyor? Kimsesizler dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
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Kimsesizler 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Kimsesizler ne zaman başlıyor? Kimsesizler dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Kimsesizler dizisi hangi kanalda? Bir süredir merakla beklenen Kimsesizler dizisi Eral Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk'in başrollüğünde yayına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Kimsesizler dizisi ne zaman?

Kimsesizler 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Kimsesizler ne zaman başlıyor? Kimsesizler dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
22.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:27

Kimsesizler dizisi FOX TV'de diziseverler karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı Kimsesizler konusu nedir? Kimsesizler dizisi oyuncuları kim? Ailesi olmayan bir grup çocuğun dostluğunu ve onların etrafında gelişen olayları ekrana getiren Kimseler dizisi hakkında detaylar haberimizde.

KİMSESİZLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX ekranlarında yayımlanacak Kimsesizler dizisi için bekleyiş son buldu ve diziden ilk fragman yayımlandı. Peki, Kimsesizler ne zaman başlıyor? Paylaşılan ilk fragmanda dizinin ekrana geleceği tarih açıklanmadı.

KİMSESİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…

Kimsesizler 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Kimsesizler ne zaman başlıyor? Kimsesizler dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

KİMSESİZLER OYUNCU KADROSU

TV ekranlarının yeni dizisi Kimsesizler dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız'a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

Kimsesizler 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Kimsesizler ne zaman başlıyor? Kimsesizler dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Kaynak: Haberler.com

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