"Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez"

02.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:46

-"Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez" Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz, "Sonuçta biz bir deprem ülkesiyiz.

-"Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez"

SAMSUN - Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz, "Sonuçta biz bir deprem ülkesiyiz. Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez" dedi.

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında özellikle kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Samsun'da depremle ilgili sorular arttı. En son 1943 yılında yaşanan deprem sonrasında 77 yıldır bölgede deprem yaşanmıyor.

Olası Samsun depremle ilgili bilgi veren Gül Yüzüncü Yılmaz, "İnsan hayatı her şeyden önemli. Yaşayarak görüyoruz toprak altındaki bir tane canlının nefesine duymak bile bizi mutlu ediyor. Neden bunları yaşayalım. Sonuçta biz bir deprem ülkesiyiz. Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez mutlaka olacaktır. Bunun bir süreç olduğunu ve mutlaka yaşanacağını biliyoruz" dedi.

"Zeminle barışık yapılar üretmek zorundayız"

Binaların doğru şekilde yapılması deprem sırasında olası can kaybını en aza indiriyor. Yapılan yapıların zemini tanımanın önemini vurgulayan Yılmaz, "Zeminle barışık yapılar üretmek zorundayız. Zemini doğru tanımlarsak üzerine yapacağımız yapıyı da gerekli önlemleri alarak yapmış oluruz. Örneğim Atakum sahillerinde dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bölge alüvyon zemin riski çok yüksek. Buradaki yapılaşmalarda mutlaka önerilerin yerinde uygulanmasının denetlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

'Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez'
'Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez'
'Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez'
'Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

İlgili Haberler

Deprem Aydın'da vatandaşları sokağa döktü
Deprem Aydın'da vatandaşları sokağa döktü
Başkan Aktaş: 'Kimse tribünlere oynamasın'
Başkan Aktaş: "Kimse tribünlere oynamasın"
Samsun'da sonbahar güzelliği
Samsun'da sonbahar güzelliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Geert Wilders Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Eser Yenenler Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Babel Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez" - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 15:51:58. #1.15#
title