Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı - Haberler
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Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı

Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de bir şahıs, yolda yürürken bir anda eline aldığı taşla araçların camını kırdıktan sonra uzaklaştı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir şahıs, yolda yürürken bir anda eline aldığı taşla araçların camını kırdıktan sonra uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda şüpheli bir kişi yolda yürürken bir anda eline taş aldı. Kaldırmakta güçlük çektiği taşı sokakta park halindeki araçların camına atan şahıs, 3 araca zarar verdi. Daha sonra elindeki taşı bırakmayan şahıs, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahipleri de sabah gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Yaşanılan olaya anlam veremediklerini dile getiren firma yetkilisi Erkan Gopan, "Bugün gece 02.30 sıralarında araçlarımıza ve sokakta araçlara zarar verildiğini gördük. Bir şahıs geliyor, büyük bir taşı alıp 2 tane aracımızın camına fırlatıyor. Daha sonra taşı alıp sokaktaki diğer araçlara da zarar veriyor. Bunun için önlem alınmasını istiyoruz. Olayı sabah gelip kamera kayıtlarına baktığımızda gördük. Adam rahat bir şekilde gelip taşı fırlatıyor ve gidiyor. Araçlarımızın camı kırık, kaputta ezikler var. Baya bir hasar var" dedi.

Öte yandan polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. - KAYSERİ

Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı

Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı

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