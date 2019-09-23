Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Kimse Bilmez son bölüm izle

23.09.2019 09:19

Keremcem ile Özgü Kaya'nın başrollerde olduğu Kimse Bilmez yeni gününde, Pazar günü 15. yeni bölümüyle izleyenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kimse Bilmez son bölümünde Pilot, Duygu ile yeni bir hayata başlamak üzere sözler verir. Son bölümde neler oldu? Kimse Bilmez oyuncu kadrosu, yeni bölüm fragmanı…

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM FULL İZLE…

15. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanı: Duyu ile Pilot'un el ele olduğu görüntüler ekrana gelir ve Duygu '' Elimi tutmana izin verdiysem kalbime girmene de izin verdim'' der. Uygar, Ali ile Sevda'yı ayırabilmek için Ali'nin ölmesini ister. Hapisten çıkan Ali Uygar'a Sevda'nın gözleri önünde silah doğrultur. Kardeşini merak eden Ali, onu gördüğünde tanıyıp tanıyamayacağını sorgularken gördüğü fotoğraf onu şaşkınlığa uğratır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?

OYUNCU KADROSU

Sevilen dizi Kimse Bilmez'in kadrosunda: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şenal, Zeynep Elçin, Berke Üzrek, Zehra Yılmaz, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Ferdi Kurtuldu, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik, Ahmet Mekin.