Kimliğini kaybeden adaylar nüfus müdürlüğüne koştu
Kimliğini kaybeden adaylar nüfus müdürlüğüne koştu Tokat'ta KPSS'na girecek adaylardan kimliğini kaybedenler nüfus müdürlüğüne koştu.
Kimliğini kaybeden adaylar nüfus müdürlüğüne koştu
TOKAT - Tokat'ta KPSS'na girecek adaylardan kimliğini kaybedenler nüfus müdürlüğüne koştu.
Tokat'ta, Kamu Personel Seçme Sınavı girecek olan adaylardan kimliklerini evde unutanlar, kaybedenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. Sınava dakikalar kala geçici kimliklerini çıkartan 4 aday polis araçları ile sınava girecekleri okullara yetiştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez