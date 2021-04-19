Kimler, neden aşı olmak istemiyor?
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Kimler, neden aşı olmak istemiyor?

Kimler, neden aşı olmak istemiyor?
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Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Bozkurt Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşın nabzını tuttu. 4 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre 'Aşı olurum' diyenler ezici çoğunlukta. Diğer yandan koronavirüs vakalarında düşüş başladı ancak yolun henüz çok başındayız. İşte son durum ve aşıyla ilgili araştırmanın son dakika sonuçları

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Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Kovid- 19 aşılarına ilişkin vatandaşların nabzını tuttu. Türkiye genelinde aşı karşıtları ve taraftarlarının yaklaşımlarını öne çıkaran ankete göre aşı taraftarları arasında en çok emekliler ve kamu çalışanları yer alırken aşı karşıtlığının ise en çok ev hanımları ve öğrenciler arasında olduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre yerleşim birimi küçüldükçe aşı taraftarlığının gerilediği ve en fazla aşı taraftarının büyükşehirlerde yaşayanlar, aşı karşıtlarının da en çok köylerde yaşayan vatandaşlar arasında olduğu ifade edildi. İşte son dakika araştırmasından ve vakalar, kısmi kapanma ve tam kapanma gündeminden detaylar

SON DAKİKA AŞIYA GÜVEN YÜZDE 91

En çok aşı taraftarının Kovid-19'u ağır şekilde atlatanların olduğu, en düşük aşı taraftarlığının ise hastalığı hafif atlatanlar olduğu açıklandı. Ankete katılanların yüzde 91'i 'aşı olurum' derken yüzde 51'i aşı olmak için sırasını beklediğini, yüzde 19.3'ü aşıya ilişkin tereddütleri olduğunu, yüzde 15'i bulduğu aşıyı olacağını yüzde 9.8'u da aşı olmayı düşünmediğini söyledi.

Türkiye genelinde 4 bin kişiyi aşkın vatandaşla yapılan ankete göre aşı tereddüdünün ekonomik kaygı, varoluşsal kaygılar, depresyon belirtileri, toplu taşıma kullanımı ve komplo teorilerine inanç arttıkça yükseldiği; devlet kurumlarına/ bilime/bilim adamlarına güven, yaş, eğitim, hanenin geliri arttıkça anlamlı biçimde gerilediği belirtildi.

SON DAKİKA VERİLERİ BU ORANLARI GÖSTERİYOR

Özellikle kadınlar arasında aşı tereddüdünün erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. Virüse karşı sürü bağışıklığını destekleyenlerin oranı yüzde 20'de kalırken mevcut aşılara güven düzeyi ise yüzde 38 oldu. Ankete katılanların yüzde 75'i hastalığa karşı bilime güvenmeyi tercih ettiğini söylerken doktorlara duyulan güven de yüzde 74'ü geçti.

YAN ETKİ KAYGISI

Ankete katılan vatandaşların yüzde 48'i aşının yan etkisinden kaygı duyduğunu belirtirken yüzde 33 ise virüse karşı alternatif tıbbın da kullanılması gerektiğini ifade etti.

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