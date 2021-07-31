Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
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Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı

Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın evlere yaklaştı, vatandaşlar alarma geçti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın evlere yaklaştı, vatandaşlar alarma geçti. Kimisi su şişesi ile alev alan yerleri söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi ise yangın söndürme çalışmalarına katılanlara su, ayran gibi içecek taşıdı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan yangın halen devam ediyor. Yeşilköy Mahallesi'nde başlayan ve Ağla Mahallesi'ne saran yangın tüm hızıyla devam ederken, yangının dumanlarının Denizli'nin Çameli ilçesinden gözüktüğü öğrenildi. Yangın nedeniyle Yeşilköy ve Çalca'daki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Bugün sabah saatlerinde ise yangının Yeşilköy'deki evlere tehdit etmeye başlaması ile vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti. Su dolu traktör ve tankerler hazır beklerken, genci yaşlısı yüzlerce vatandaş yangının evlere yaklaşmaması için yangın söndürme çalışmalarında büyük çaba sarf ettiler. Vatandaşlardan kimisi su şişeleri ile alev alan yerleri söndürmeye çalışırken, birçok vatandaş ise itfaiye erlerine ulaşan hortumlarda sıralandılar. Söndürme çalışmalarının yanı sıra birçok vatandaş da söndürmeye katılanlara su, buz, soda ve ayran taşıdı. Söndürme çalışmalarında fenalaşan bazı vatandaşlara ilkyardım ekipleri müdahale etti. Karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği yangında alevler Yeşilköy Mahallesi'ndeki evlere yaklaşık 50 metre mesafeye kadar ulaştı. Hava ve doğa şartlarının elverişsiz olduğu için söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına havadan uçak ve helikopterler de müdahale etti.

(Mete Sönmez/İHA)

Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı
Kimisi şişeyle söndürdü, kimisi hortumu tuttu, kimisi su taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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