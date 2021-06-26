Kimde var böyle keyif? Saray gibi yatla adaları geziyorlar

AİLECE TATİL KEYFİBunlardan biri de 1980'lerde Hello adlı şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran ünlü şarkıcı Lionel Richie.

AİLECE TATİL KEYFİ

Bunlardan biri de 1980'lerde Hello adlı şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran ünlü şarkıcı Lionel Richie. 72 yaşındaki Richie, kızları Nicole Richie, Sofia Richie, oğlu Miles ile sevgilisi Lisa Parigi'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir aile grubuyla Yunanistan tatiline çıktı. Richie ailesine, Nicole'un eşi Joel Madden, iki kızı, ile Sofia Richie'nin yakın arkadaşı Tess Kemper da eşlik ediyor.

MARK ZUCKERBERG'İN MEGA YATIYLA GEZİYORLAR

Yunan adalarını gezen grup, tatillerini Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e ait lüks yatta geçiriyor. Kendine ait zodyak botları ve hatta helikopteri de bulunan Ulysses adlı mega yatın değeri ise 195 milyon dolar. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Mark Zuckerberg, bu mega yatı 2017 yılında satın aldı. Görenlerin gözlerini kamaştıran Ulysses'in Zuckerberg'den önceki sahibi ise Yeni Zelandalı milyarder Graeme Hart idi. Ulysses'in sekiz tane yemek salonu, beş oturma odası, beş tane barı, büyük bir spor salonu, spa ve masaj salonu bulunuyor.

HELİKOPTER DE VAR

Sauna, şarap tadım odası ve sinema da mega yatın, konaklayanlara sunduğu olanaklar arasında. Ayrıca Ulysses, dünyanın en sıcak denizlerinden soğuk denizlere kadar her tür hava koşuluna uygun olarak tasarlandı. Richie ailesinin Yunanistan sularında tatil keyfi yaşadığı Ulysses'in içinde lüks motosikletler de bulunuyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

Şu anda Ulysses ile Yunanistan sularında denizin ve güneşin keyfini çıkarıp ada ada dolaşan Richie ailesi de çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.

BİR ZAMANLAR MANŞETLERDEN İNMİYORDU

Lionel Richie'nin evlatlık kızı olan Nicole Richie, bir zamanlar Paris Hilton'un en yakın arkadaşlarından biriydi. Hızlı hayatı, kötü alışkanlıkları ve aşırı zayıflığıyla gündemden düşmeyen Nicole Richie, Joel Madden ile birlikte olmaya başlayınca hayatı da düzene girdi. Evlendi, iki çocuk sahibi oldu. Ondan sonra da gece hayatından çekildi.

HIZLI HAYAT YAŞIYOR

Sofia Richie ise son dönemde önce Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli ilişkinin ardından kendisinden yaşça büyük olan Scott Disick ile ailesinin onaylamadığı ilişkisiyle gündeme geldi. Lionel Richie, Kourtney Kardashian'ın üç çocuğunun babası olan Scott Disick ile kızının ilişki yaşamasını onaylamadı. Buna rağmen Sofia Richie ve Scott Disick ilişkilerini sürdürdüler. Ancak kısa bir süre önce yollarını ayırdılar.

Kaynak: Hürriyet