Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Bu pazar günü Kim Milyoner Olmak İster var mı?

"Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arayanlar için müjdeli haber geldi. Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan program, bu hafta sonu izleyicileriyle buluşuyor. Peki, "Bu pazar günü Kim Milyoner Olmak İster var mı?" İşte yeni bölüm detayları ve yayın saati!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarışma, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20:00'de ATV ekranlarında yeni bölümüyle başlıyor. Bir süredir ara veren program, izleyicilerin yoğun talebi üzerine yeni sezonuyla geri dönüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞLIYOR MU?

Bilgiyle heyecanın buluştuğu, izleyiciyi ekran başına kilitleyen formatıyla öne çıkan yarışma, 4 Mayıs'tan itibaren her Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yarışma, yeni bölümlerinde de hem bilgiye hem büyük ödüle uzanan yolculukları ekranlara taşıyacak.