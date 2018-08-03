Kim Kardashian, Paylaştığı Fotoğraf ile Alay Konusu Oldu
Instagram hesabından 115 milyon kişi tarafından takip edilen Kim Kardashian, fotoşoplu sosyal medya paylaşımıyla alay konusu oldu.
Instagram'ı en aktif kullanan ünlüler arasında ilk sıralarda yer alan ve 115 milyon kişi tarafından takip edilen Kim Kardishian'ın aile üyeleriyle birlikte paylaştığı fotoğrafla sosyal medya alay konusu oldu.
"KARDEŞİNİN KOLUNA BAKIN!"
Kim Kardishian'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki yanlış fotoşop kullanımı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kim Kardishian'ın kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın kolunun ilginç bir şekilde fotoşoplanması alay konusu oldu. Kardishian'ın takipçileri "Kardeşinin koluna bakın bu bir fotoşop skandalı" yorumlarını yaptı.
FOTOĞRAFI KALDIRMADI
Sosyal medya üzerinde alay konusu olmasına rağmen paylaşımı kaldırmayan Kim Kardishian, takipçilerine umurumda değilsiniz mesajı verdi.
YORUMLAR (3)
-
Asli kivirt busra sende kivirt.baska turlu olmicak bu is.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Bende manken olup kıvırtacagım dünyada 1 numara olup zengin erkekleri tuzagıma düşürüp onları sürüm sürüm süründüreceğim erkeklerden öfkemi bu şekilde alacağım.Cevap Yaz 8 4 Yayından KaldırBÜŞRA: VALLA HARİKASIN ASLICIGIM BENİDE İTEKLİYORSUN GÜZELİM.5 3 Yayından Kaldır