Kim Kardashian, Paylaştığı Fotoğraf ile Alay Konusu Oldu

Instagram'ı en aktif kullanan ünlüler arasında ilk sıralarda yer alan ve 115 milyon kişi tarafından takip edilen Kim Kardishian'ın aile üyeleriyle birlikte paylaştığı fotoğrafla sosyal medya alay konusu oldu.

"KARDEŞİNİN KOLUNA BAKIN!"

Kim Kardishian'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki yanlış fotoşop kullanımı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kim Kardishian'ın kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın kolunun ilginç bir şekilde fotoşoplanması alay konusu oldu. Kardishian'ın takipçileri "Kardeşinin koluna bakın bu bir fotoşop skandalı" yorumlarını yaptı.

FOTOĞRAFI KALDIRMADI

Sosyal medya üzerinde alay konusu olmasına rağmen paylaşımı kaldırmayan Kim Kardishian, takipçilerine umurumda değilsiniz mesajı verdi.