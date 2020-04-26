Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
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Amerika Birleşik Devletleri, Kim Kardashian, Demet Akalın, Magazin, Haber

Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz

Ermeni asıllı ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın Instagram hesabının hikayeler bölümünden 1915 Ermeni Olayları ile ilgili yaptığı skandal paylaşıma ilk tepki şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.

26.04.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:21
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın Instagram hesabından 1915 Ermeni Olayları ile ilgili yaptığı skandal paylaşıma ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Demet Akalın paylaşımında, "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" ifadelerini kullandı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Ermeni asıllı ABD'li yıldız Kim Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını söyledi. Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" dedi.

İLK TEPKİ DEMET AKALIN'DAN GELDİ

Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.

Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
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