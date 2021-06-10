Kim Kardashian ile boşanma kararı alan Kanye West, Irina Shayk ile yakalandı

Kim Kardashian ile 7 yıllık evliliğini bitirme kararı alan şarkıcı Kanye West, daha boşanmadan yeni bir aşka yelken açtı. West, geçtiğimiz günlerde model Irina Shayk ile yakalandı. Görüntü vermek istemeyen çift, yüzlerini gizlemek için türlü yöntemlere sığınmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan Kanye West ile Irina Shayk yakınlaştığı hatta yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Çift hakkındaki iddianın ardından birlikte görüntülendi.

AŞK BELGELENDİ

'DeuxMoi' adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımlarla son olarak Bradley Cooper ile aşk yaşayan Irina Shayk ile Kanye West'in gizlice aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. 35 yaşındaki model Shayk ile 44 yaşındaki West, Paris'te romantik bir akşam yemeği yedi. Basın mensuplarından köşe bucak kaçan çift, özel jetle New York'a geldikleri sırada havalimanında görüntülendi.

Kanye West

YÜZLERİNİ GİZLEMEK İÇİN ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİLER

Dünyaca ünlü şarkıcı West, görüntülenmemek için otomobilini uçağının yanına kadar getirtse de başarılı olamadı. Ünlü model de evine giriş yaparken görüntü vermemek için ceketiyle yüzünü gizlemeye çalıştı.

Irina Shayk

KARDASHIAN VE KANYE BOŞANIYOR

Reality show yıldızı Kim Kardashian, 2014 yılında evlendiği ve 4 çocuğunun olduğu rapçi Kanye West, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. West geçen yıl ABD başkanı olmak için başarısız bir girişimde bulunduğu sırada çiftin ilişkilerinde zorluklar yaşadığı ileri sürülmüştü.