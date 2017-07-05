Kim Jong-un: Yankilere 'Hediye Paketleri' Yollayın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin kıtalarası balistik füze denemesinin ardından bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore ulusunun ABD'yle mücadele etmekteki kararlılığını gösterdiğini belirten Kim Jong-un, silah programlarının asla pazarlık masasında olmayacağını söyledi.

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan haberlerde, Kim Jong-un füze denemesini bizzat izlediği ve denemelerde görev alan bilimadamlarına, 'Yankilere sık sık büyük ve küçük 'hediye paketleri' yollamaları' talimatını verdiği belirtildi.

Kim Jong-un ayrıca denenen füzelerin nükleer başlıklar taşıyabildiğini ve Kuzey Kore'nin dünyadaki her yeri vurabilecek nükleer bir devlet olmak için son adımlarını attığını belirtti.