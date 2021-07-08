Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi

Son dönemde verdiği aşırı kilolarla eski görüntüsünden eser kalmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Kim'in hasta olduğu yönündeki iddialara yanıt Güney Kore istihbaratından gelirken, Milletvekili Kim Byung-kee yaptığı açıklamada "Bir problem olsaydı, Kim'in kontrolü altındaki sağlık kliniğine tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi. Böyle bir durum olduğuna dair izler tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla beraber zor günler geçiren ve halkına kıtlık uyarısı yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son görüntüsüyle uluslararası kamuoyunda soru işaretlerine neden olmuştu.

BABASI VE DEDESİ KALP RAHATSIZIKLARI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uzun süre kameralar karşısına çıkmayan 37 yaşındaki Kim, geçtiğimiz günlerde İşçi Partisi'nin bir toplantısına katılmış ve eski görüntüsünden eser kalmadığı görülmüştü. Oldukça zayıfladığı dikkat çeken Kim'in bir hastalığı olup olmadığı spekülasyonları yapılırken, Devlet Başkanı olduktan sonra hızla kilo alan Kim Jong-un'un, babası ve dedesinin kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kim'in kilo kaybı halkta endişelere neden oldu.

10-20 KİLO ARASI ZAYIFLADI

Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili en net açıklama Güney Kore'den geldi. Milletvekili Kim Byung-kee, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili istihbarat yetkililerinin kendileriyle paylaştığı bilgileri aktardı. ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, Güney Kore istihbaratı Kim'in 10-20 kilo arası zayıfladığını belirtiyor.

"YÜRÜMESİNDE DE HERHANGİ BİR SIRADIŞI GÖRÜNTÜ YOK"

Kim Jong-un'un sağlığında bir sorun olmadığını savunan Kim Byung-kee, "Eğer bir problem olsaydı, Kim'in kontrolü altındaki sağlık kliniğine tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi. Böyle bir durum olduğuna dair izler tespit edilmedi" dedi. Kuzey Kore liderinin uzun saatler süren toplantılara katıldığını belirten Kim Byung-kee, yürümesinde de herhangi bir sıra dışı görüntü olmadığını savundu.