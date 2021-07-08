Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi

Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
Haberler.com - Haberler | Dünya

Son dönemde verdiği aşırı kilolarla eski görüntüsünden eser kalmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Kim'in hasta olduğu yönündeki iddialara yanıt Güney Kore istihbaratından gelirken, Milletvekili Kim Byung-kee yaptığı açıklamada "Bir problem olsaydı, Kim'in kontrolü altındaki sağlık kliniğine tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi. Böyle bir durum olduğuna dair izler tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla beraber zor günler geçiren ve halkına kıtlık uyarısı yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son görüntüsüyle uluslararası kamuoyunda soru işaretlerine neden olmuştu.

BABASI VE DEDESİ KALP RAHATSIZIKLARI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uzun süre kameralar karşısına çıkmayan 37 yaşındaki Kim, geçtiğimiz günlerde İşçi Partisi'nin bir toplantısına katılmış ve eski görüntüsünden eser kalmadığı görülmüştü. Oldukça zayıfladığı dikkat çeken Kim'in bir hastalığı olup olmadığı spekülasyonları yapılırken, Devlet Başkanı olduktan sonra hızla kilo alan Kim Jong-un'un, babası ve dedesinin kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
Kim'in kilo kaybı halkta endişelere neden oldu.

10-20 KİLO ARASI ZAYIFLADI

Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili en net açıklama Güney Kore'den geldi. Milletvekili Kim Byung-kee, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili istihbarat yetkililerinin kendileriyle paylaştığı bilgileri aktardı. ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, Güney Kore istihbaratı Kim'in 10-20 kilo arası zayıfladığını belirtiyor.

"YÜRÜMESİNDE DE HERHANGİ BİR SIRADIŞI GÖRÜNTÜ YOK"

Kim Jong-un'un sağlığında bir sorun olmadığını savunan Kim Byung-kee, "Eğer bir problem olsaydı, Kim'in kontrolü altındaki sağlık kliniğine tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi. Böyle bir durum olduğuna dair izler tespit edilmedi" dedi. Kuzey Kore liderinin uzun saatler süren toplantılara katıldığını belirten Kim Byung-kee, yürümesinde de herhangi bir sıra dışı görüntü olmadığını savundu.

Haber Yorumları (1)
H.BEYLİ 01: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un belkide sağlıklı beslenme ve diyet yapıyordur illaki zayıflayınca hasta olması mı lazım....
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Salih Uçan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:46:48. #1.14#

title