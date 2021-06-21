Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı
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Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı

Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi (47), sevgilisi Dinç Aydoğdu (27) ve oğlu Aslan Leon ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Güzel oyuncu, görenleri kendine hayran bıraktı. İşte o kareler...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sudan çıkıp duş alan Hande Ataizi'nin, Dinç Aydoğdu ile ayrı ayrı yerlerde uzun süre oturması da dikkat çekti.

Akşam saatlerine yakın Leon bakıcısıyla odasının yolunu tutarken Ataizi, arkadaşlarıyla sohbetine devam etti.

Leon'un arkasından Aydoğdu'da plaj çantasını alıp odasının yolunu tutarken güzel oyuncu, yarım saat sonra sevgilisinin ardından plajdan ayrıldı.

Ataizi'nin korumayı başardığı düzgün fiziği, görenlerin takdirini topladı.

47 yaşındaki Hande Ataizi, fit formunu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor. İşte ünlü oyuncunun formda kalmasının sırları...

1) Haftanın 6 günü, 2'şer saat çalışıyor.

2) Yürüyor, koşuyor, ağırlık kaldırıyor, pilates ve yoga yapıyor.

3) Un, tuz, şekerden uzak duruyor.

4) Meyve-sebzeleri mevsiminde tüketiyor.

5) Protein ağırlıklı besleniyor.

6) Günde iki öğünü tercih ediyor, 20.00'den sonra hiçbir şey yemiyor.

Kaynak: Snob Magazin

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
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