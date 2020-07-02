"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
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"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi

Geçtiğimiz gün denize girerken ters ışıkta kaldığı için kilolu olduğu söylenen Pelin Karahan, eleştirilere bikinili pozunu paylaşarak cevap verdi. İki çocuk annesi Karahan, karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

02.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:34

Karantina dönemini çocukları ve eşiyle evinde geçiren güzel oyuncu Pelin Karahan, normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde denize girerken görüntülenen Karahan, ters ışıkta kaldığı için fotoğraflarda kilolu çıkınca günlerce konuşuldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Karahan'dan iddiaları yalanlayan bir poz geldi.

KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

35 yaşındaki oyuncu, kilolu olduğu yönündeki eleştirilere Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşarak verdi. Oyuncunun fit vücudunun yanı sıra karın kasları da dikkat çekti. Karahan'ın karnındaki baklavaları gören takipçileri "Genç kızlara taş çıkartıyorsun" yorumunu yaptı.

İşte Pelin Karahan'ın o pozu:

'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Haber Yorumları (4)
MÜFTÜ DEDE: Sevdiğinize gül verin,Gülünüzyoksa gülüverin..
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BUR: Çocukları kucağında taşıyarak kas yapmış.
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MÜFTÜ DEDE: Müslüman , Hesab Gününe inanmış ve iffetli bir kadın değil vücüdunu, saçınn bir telini bile namahremlere göstermez...
Cevap Yaz 8 15 Yayından Kaldır
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500
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