Kilo alma diyeti nedir? Ucuz kilo alma diyetleri nelerdir Kilo alma diyet listeleri nelerdir? Kilo alma diyeti Kadın Kilo alma diyeti erkek nelerdir?

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri obezitedir. Obezite ve kilo almak sağlı sorunu olduğu gibi kilo alamamakta pek çok kişi için sorun olabilmektedir. Bunun için pek çok diyet geliştirilmiştir. Peki kilo alma diyeti nedir? Ucuz kilo alma diyetleri nelerdir? Kilo alma diyeti kadın kilo alma diyeti erkek nelerdir?

Gıda maddelerine ulaşmanın kolaylaşması işlenmiş gıdaların artması kilolu insan sayısını artırmıştır. Bunun yanında yeteri kadar beslenme gerçekleştiği halde sağlıklı kilo alamayan insanların sayısı da oldukça fazladır. Kilo alma diyeti nedir? Ucuz kilo alma diyetleri nelerdir Kilo alma diyet listeleri nelerdir? Kilo alma diyeti Kadın Kilo alma diyeti erkek nelerdir?

KİLO ALMA DİYETİ NEDİR?

Vücut kitle endeksinin 18.5 olması zayıflık olarak ifade edilmektedir. Zayıflık, kilo olmak kadar sağlık açısından tehlikelidir. Zayıflığı pek çok nedene bağlayabiliriz. Bu nedenleri, sindirim ve emilim bozukluğu, yetersiz beslenme, çölyak hastalığı, kanser, tüberküloz ve gereğinden fazla fiziksel aktivite olarak sıralayabiliriz. Zayıflık pek çok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin başında üşüme, regl dönemlerinin zor geçmesi, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gelmektedir. Kilo alamayan insanların kilo almasını sağlamak ve zayıflıkta yaşananproblemleri en aza indirmek açısından kilo alma diyetleri uygulanmaktadır .Pek çok kilo alma diyeti mevcuttur. Kilo almak için yiyilebilecek sağlıklı ürünlere bir göz atalım.

Tahin- Pekmez: Tahin ve pekmez kalori değerleri yüksek olduğu için özellikle kilo almak isteyenler için özellikle kahvaltıda alternatif olabilir.

Kuru meyveler: Kuru incir, kuru üzüm, erik, hurma bunlar besin değeri açısından yüksek olduğu için kilo almak için iyi birer seçenek olabilir. Gün içerisinde tüketilen kuru meyveler, enerji vereceği gibi kilo alımına da yardımcı olabilir.

Yumurta: Yumurta, tüm besin ve minarelileri bünyesinde barındırdığı için kahvaltıda tereyağı ve kaşar peyniri ile tüketildiğinde sağlıklı kilo alımına yardımcı olacaktır.

Kuruyemişler: Ceviz, Badem, Fındık Fıstık, Kaju gibi meyveler kuru yemişlerin başlıcalarını oluşturmaktadır. Kuru yemişler enerji ve lezzet açısından kilo alımına yardımcı olabilir.

Karbonhidratlar: Bu grupta yer alan makarna, bulgur tam tahıllı ekmek sağlıklı kilo alımına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca gün içerisinde tüketilen taze sıkılmış meyve suları da kilo alımına yardımcı olacaktır.

UCUZ KİLO ALMA DİYETLERİ NELERDİR?

Yukarda belirtiğimiz besinlere ulaşmak belli bir maliyet gerektirir. Ekonomik olarak sıkıntı çeken insanlar, bazı ürünleri almakta zorlanabilir. Makarna, kefir, kuskus az maliyetli olup kilo alımına yardımcı olabilmektedir.

KİLO ALMA DİYET LİSTESİ NELERDİR?

Liste muhakkak öğünlere bölünerek oluşturulmalıdır. Listede gazlı içecekler, işlenmiş et(salam, Sucuk, Sosis) abur cubur gibi insan sağlığını tehdit eden yiyecekler kesinlikle yer almamalıdır.

Liste ana ve ara öğünler şeklinde oluşmalıdır.

Ana öğünler; Kahvaltı, Öğle yemeği ve akşam yemeği şeklinde olmalıdır.

Kahvaltı da ;peynir, zeytin, yumurta, süt, tereyağı gibi besinler yer almalıdır,

Öğle yemeğinde; karbonhidrat ağırlıklı belenme tercih edilmelidir.

Akşam yemeğinde; Karbonhidrat ve protein ağırlıklı gıdalara yer verilmelidir.

Ara öğünlerde ise kuruyemiş ,taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir.

KİLO ALMA DİYETİ KADIN

Kilo almak isteyen kadınlara en önemli tavsiye kas kaybını önlemektir. Ayrıca, bol sıvı tüketmek kilo alımına yardımcı olacaktır. Tam tahıllı ekmekler, fıstık ezmesi, karbonhidrat tüketimi ve sağlıklı yağlar kadınların sağlıklı kilo alımına yardımcı olacaktır.

KİLO ALMA İDYETİ ERKEK

Erkeklerin kalori ihtiyacı kadınlarınkine oranla fazla olduğu için erkeklerin ve kadınların listesi farklıdır.

Erkekler, özellikle et tüketimine ağırlık verilmelidir. Bunun yanında Antep fıstığı, beyaz ekmek, muz üzüm ve haşlanmış patates kilo alımına yardımcı olacaktır.