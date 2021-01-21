Killa Hakan kimdir? Killa Hakan kaç yaşında? Killa Hakan albümleri!

Killa Hakan mahlasıyla ilk solo albümünü 2002 yılında çıkarmasıyla adını hem Avrupa'da hem de Türkiye'de duyurmaya başladı. Günümüzde rapin abisi diye anılan rap sanatçısını dinleyenler Killa Hakan kimdir? Killa Hakan kaç yaşında? Killa Hakan albümlerini merak etmektedir.

Norm Ender'in Mekanın Sahibi adlı rap şarkısıyla diss atmasına 'Fight Kulüp' rap şarkısıyla Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun katılımıyla disse diss ile cevap vermişti. Günümüzde hala kendinden söz ettiren rap sanatçısı Killa Hakan kimdir? Killa Hakan kaç yaşında? Killa Hakan albümleri nelerdir? sorularının yanıtı sizlerle!

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan rap sanatçısı aslen Trabzonlu olup, Almanya doğumludur. Almanya'da Getto yaşam tarzını benimseyen Killa Hakan erken yaşta hapis yatmıştır. Hapis yattığı dönemlerde sürekli Türkçe rap sözleri yazan Killa Hakan, hapsin ardından rap ile kendini Almanya'ya ve Türkiye'ye tanıtmıştır. Günümüzde sosyal işlerle ilgilenen, Almanya'da workshoplar düzenleyerek rap eğitimi vermektedir. Asıl amacının Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaç edindiğini dile getiren Killa Hakan bu konuda öncü olmayı başarmıştır.

KİLLA HAKAN KAÇ YAŞINDA?

Almanya Kreuzberg'de doğum büyüyen rap sanatçısı Killa Hakan 3 Mart 1973 doğumlu olup 47 yaşındadır.

KİLLA HAKAN ALBÜMLERİ!

Killa Hakan, 1997 yılından beri rap ile adından söz ettirmekte ve Killa Hakan albümleri ile günümüzde hala dinlenen rap sanatçılarındandır.

1997 Islamic Force Grup Albümü - Mesaj

2002 Solo Albüm - Çakallar

2003 Fuat Ergin ile Ortak Albüm - Rapüstad

2005 Solo Albüm - Semt Semt Sokak

2007 Solo Albüm - Kreuzberg City

2008 Ceza ile Ortak Albüm- - Bomba Plak

2012 Berlin Kaplanı Soundtrack - Berlin Kaplanı

2014 Solo Albüm - Son Mohakan

2018 Solo Albüm - Killa Hakan

2019 Solo Albüm - Fight Kulüp

2020 Solo Albüm - Her şey Yolundadır

2020 Single Şarkı-Fight Kulüp 2 (Massaka & Ceza & Contra & Anıl Piyancı & Khontkar & Summer Cem)