Kilisli Şairler Üniversiteli Öğrencilerle Buluştu

Kilisli şairler kendi yazdıkları şiirlerini, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen "Kilisli şairler Buluşması" programında üniversiteli öğrencilere okudular.

Program, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un İnciraltı Kahve Evinde verdiği kahve daveti ile başladı. Daha sonra rektörlük konferans salonuna geçen şairler şiirlerini, etkinliğe büyük ilgi gösteren akademisyenler, öğrenciler ve şiir sevenler için okudu. Başta Afrin şehitleri olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan "Kilisli şairler Buluşması"nda Dr. Abdullah İhsan Özaytürk "Sorular" ve "Senden Öğrendim", Emel Ünver "Kadınım" ve "Şehitlere" Hasan Şahmaranoğlu "Canbolat Camii'nde Sabah" ve "Gazel", Gazi Hüseyin Kılbaş "Başka" ve "Can Vermeye Hazırız", İrfan Aksoy "Can mı Kaldı" ve "Deme Öyle", Mehmet Karadaş "Kilis'i Düşünorum" Muhlis Salihoğlu "Yeniden Uyanış" ve "Gönül Bu" Mustafa Alpaydın "Gitme Kal Desen de Kalamayacağım" ve "Hasret Defteri" Uğur Elhan "Gelsin" ve "Eski Kışlar" adlı şiirlerini okudu. Program sonunda bir teşekkür konuşması yapan Rektör Karacoşkun, gönül dünyamızı aydınlatan şiirleriyle programa renk katan değerli şairlerimize teşekkür etti. Karacoşkun, Kilis'in kültür insanlarını ve edebiyatseverleri üniversiteli öğrencilerle buluşturmak ve Kilis'e dair araştırmalar yapmak amacıyla kurulan KİTAM'a (Kilis Tarihi ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi) şair ve yazarlarımızı beklediklerini ifade etti.

Birlikte fotoğraf çekilmesiyle son bulan programın ardından öğrenciler, şairlere kitap imzalattı. - KİLİS