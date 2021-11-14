Son dakika haber | Kilisede mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

NEVŞEHİR (İHA) - - Kilisede mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Çavuşin kilisesinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Çavuşin Kilisesine resim çektirmeye gelen vatandaşlar kiliseden kedi sesi duydu. Çavuşin kilisesinin ziyarete kapalı kısmından gelen sese giden vatandaşlar, kilisenin yıkılan kısmında bulanan bölümünde kediyi gördüler. Vatandaşlar uzun süre kediyi kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Kediyi kendi imkanları ile kurtaramayan vatandaşlar Göreme ve Avanos Belediyesine ait itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kedinin çıktığı yere araçla ulaşamayınca Nevşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen Nevşehir ve Avanos Belediyesi itfaiye ekipleri merdiven ile kilisenin üst katına çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kediyi sahiplenmek isteyen Yüksel Bilik yaptığı açıklamada, "itfaiye ekiplerine çok teşekkür ederim. Kedimizi kurtardık. Yeni yuvasına götüreceğiz. Şu anda çok korkmuş durumda. Artık her şey geçti" dedi.

Avanos Belediyesi İtfaiye Eri Ömer Tuz da, " 110 ihbar hattına gelen ihbar üzerine Nevşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile birlikte yaptığımız operasyonla kedimiz sağ salim kurtarılmıştır. İnşallah bir daha yaramazlık yapıp da yukarılara çıkmaz. Hepimize geçmiş olsun" şeklinde konuştu.