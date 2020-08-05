Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki korkunç patlamada kilisede ayin yapan papazın korkuya kapılarak kaçtığı anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği korkunç patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

PAPAZIN KAÇIŞI KAMERADA

Tüm dünyayı yasa boğan patlamada kilisede ayin yapan bir papazın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir süre ne olup bittiğini anlamaya çalışan papazın patlama sırasında dehşete kapıldığı ve koşarak kaçtığı görülüyor.

100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Lübnan Kızılhaçı'nın açıklamasına göre patlama sonucu 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın kişi ise yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edildi.