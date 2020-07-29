KİLİSE HAÇINI SÖKEN KİŞİYE 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KİLİSE HAÇINI SÖKEN KİŞİYE 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Yüksel KOÇ İstanbul DHA -ÜSKÜDAR Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söken Mazlum S., 'İbadethanelere zarar verme suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:18

Yüksel KOÇ İstanbul DHA -ÜSKÜDAR Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söken Mazlum S., 'İbadethanelere zarar verme suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığı önce 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezayı, 'Eylemin ilgili dini benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlendiğine kanaat getirerek 1 yıl 4 aya çıkardı.

İstanbul Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 14 Haziran tarihinde görülen davaya tutuklu yargılanan sanık Mazlum S. ile tarafların avukatları katıldı. Davaya Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakıf Başkanı Haçadur Edvart Ayvazyan'ı temsilen katılan Avukat Ezgi Kumaş, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

SANIK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunmasını yapan sanık Mazlum S., kalp ve şeker hastası olduğunu belirterek, 'Hastalığın etkisiyle böyle davrandığımı düşünüyorum. Bir anlık bir şeydi. Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Hiçbir kişi yada yapıyla bir bağım bulunmamaktadır. Ben tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilerle ne de hristiyanlarla bir husumetim yoktur. Vermiş olduğum zararı karşılamaya hazırım dedi.

1 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kısa bir ara veren mahkeme, kararını açıkladı. Sanığı, 'İbadethanelere zarar verme suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 'Eylemin ilgili dini benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlendiğine kanaat getirerek cezayı 1 yıl 4 aya çıkardı.

Mahkeme, kararının gerekçesinde En'am Suresi 108. Ayeti'ne atıf yaptı.

'İSLAM'IN İZZETİNE DE ZARAR GETİRECEĞİ'

Kararda, 'En'am Suresi 108. Ayet Diyanet tefsirinde başkalarına, onların inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmek İslami edep ve ahlakla bağdaşmadığı gibi, İslam'ın izzetine de zarar getireceği, müslümanların bu durumlara imkan verecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilmektedir. Ayette İslam'ın tebliğ ve davet metoduna da işaret vardır. Buna göre bizim gibi başkalarının inanç ve kanaatleri de onlara göre değerlidir. Diyalog ve ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve küfür ise sadece muhatabın düşmanlık duygularını kabartır. İnatlaşma, sertleşme ve giderek çatışmaya yol açar denildi.

'İNANÇLARA SAYGI ESAS OLUP?'

Kararın devamında, 'En'am Suresi 108. Ayet tefsirinde de açıklandığı üzere inançlara saygı esas olup, sanığın kilisenin dış kapısı üzerinde bulunan ve bulunduğu yerde kaynakla sabitlenmiş olan haçı söküp kaldırıma atılması eylemi sadece haça zarar vermek kastıyla değil, ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla gerçekleştirdiği kanaatine varıldığı belirtildi.

KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİ

Kararla birlikte sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, verdiği 1 yıl 4 aylık cezada herhangi bir indirime gitmedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mazlum S.'nin 23 Mayıs 2020 tarihinde Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapı duvarında bulunan haçı sökerek kaldırıma attığı belirtiliyor.

İddianamede, Yerinden sökülen haçın herkesin gelip geçtiği kaldırıma atılması sebebiyle eylemin ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği ifadesine yer verilerek şüphelinin, İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edilmişti.

KİLİSE HAÇINI SÖKEN KİŞİYE 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Merve Boluğur Nebahat Çehre
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: KİLİSE HAÇINI SÖKEN KİŞİYE 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 13:19:40. #1.15#
title