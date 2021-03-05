KİLİS Türk bayrağı Kilis'ten Çanakkale'ye uğurlandı
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KİLİS Türk bayrağı Kilis'ten Çanakkale'ye uğurlandı

05.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:00

Türk bayrağı Kilis'ten Çanakkale'ye uğurlandı18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek olan Türk bayrağı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin son ili olan Kilis'ten törenle uğurlandı.

Türk bayrağı Kilis'ten Çanakkale'ye uğurlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek olan Türk bayrağı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin son ili olan Kilis'ten törenle uğurlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlenen 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' etkinliıi kapsamında Kilis'e gelen Türk Bayrakları, Çanakkale'ye uğurlandı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene; Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Kilis Belediye Başkan Vekili Mustafa Tohumcu, 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, İl Jadarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Kaçarlar ile davetliler katıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin son ili olan Kilis'te, Türk Bayrağı Çanakkale Zaferi'nin 106'ncıyıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen bayraklar ile birlikte göndere çekilecek.

Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Çanakkale'nin millet olma bilincinde çok büyük bir noktayı temsil ettiğini ifade etti.

KİLİS Türk bayrağı Kilis'ten Çanakkale'ye uğurlandı
KİLİS Türk bayrağı Kilis'ten Çanakkale'ye uğurlandı
KİLİS Türk bayrağı Kilis'ten Çanakkale'ye uğurlandı
KİLİS Türk bayrağı Kilis'ten Çanakkale'ye uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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