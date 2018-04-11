Kilis'teki Sağanak ve Dolu

Kilis'te gece yaşanan sağanak ve dolunun ardından meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespit çalışması sürüyor.

Kent merkezi ile Polateli ilçesine bağlı birçok köyde, ev, fıstık bahçesi, bağ ve zeytinlik, sağlık ocakları, mezarlıklar, camiler ve okullar selden zarar gördü. Sel sularının getirdiği odun, kaya ve taşlar yerleşim yerlerine doldu.

Polateli ilçesi Polatbey köyündeki İlker Gücer İlk ve Ortaokulundaki çalışmaları yerinde inceleyen İl Genel Meclis Başkanı Metin Karakuş, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi olarak dün geceden bu yana sahada olduklarını belirtti.

Hasar gören alanın çok fazla olduğunu bu nedenle özel ekipler oluşturarak bölgeye dağıtıldığını ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 köyümüzde başta tarımsal ürünlerimiz tamamen bitik vaziyette. Tarımsal alanlarımızdaki sulama boruları ağır zarar görmüş. Bununla birlikte yine köy yollarımızda ağır hasar var. Zararlar şu anda ivedi bir şekilde tespit ediliyor. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımızın yaraları hükümetimiz tarafından sarılacaktır. Devletimiz vatandaşlarımıza sıcaklığını hissettirecek ve hasarlarının ödenmesi yönünde yardımcı olacaktır."

Ziraat Odası Genel Sekreteri Ümit Deli ise olayın hemen ardından sahaya çıktıklarını ve bölgede bir ön araştırma yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 60 dekarlık bir alanda ürünlerin yüzde 100 oranında zarar gördüğünü anlatan Deli, "Çiftçimiz zaten bir yıl bekliyor, girdi maliyetleri yüzde 100 artarken çitçimizin bir yıllık emeği burada heba oldu. Şu anda bizimle birlikte devletimizin tüm birimleri sahada bir taraftan hasar tespit çalışması yapılıyor diğer taraftan il özel idaresi ekiplerince kapanan yollar açılıyor, taşkın meydana gelen derelerimiz onarılıyor." diye konuştu.

Uzunlu Köyü Muhtarı Vakıf Şahinoğlu da devletin tüm birimlerinin olayın hemen ardından bölgeye intikal ettiğini ve vatandaşlarla görüştüğünü olduğunu aktardı.