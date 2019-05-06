Kilis'te şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Berat

KİLİS'te, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Vali Recep Soytürk tarafından 2 şehit ailesine takdim edildi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan,, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Başaklıgil ile şehit aileleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasına müteakip Kuran-ı kerim tilaveti yapıldı. Şehitler için İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından dua okundu.

Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, '2,5 yıl önce Kilisli genç bir kardeşimiz, Ali Osman Şahin, Beşiktaş'ta şahadete yürüdü. Yaklaşık bir yıl öncede Yunus Emre Doğan kardeşimiz Afrin'de şahadete yürüdü. Makamların ene büyüğüne yürüdüler. Bugün Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Devlet Övünç Madalyası takdim ediyoruz. Şahadet haberleri hepimizi çok üzüyor. Başta aileler olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı, milletimizi, çok derinden üzüyor' dedi.

Konuşmaların ardından şehit yakınlarına madalya ve beratları takdim edildi.

Kaynak: DHA