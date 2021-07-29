Kilis'te orman yangını (3)

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 150 işçi, 15 arazöz, 5 iş makinesi ve 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mustafa KANLI- Ahmet ATMACA- Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı