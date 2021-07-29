Kilis'te orman yangını (3)
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Kilis'te orman yangını (3)

Kilis'te orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 150 işçi, 15 arazöz, 5 iş makinesi ve 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mustafa KANLI- Ahmet ATMACA- Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,


Kilis'te orman yangını (3)
Kilis'te orman yangını (3)
Kilis'te orman yangını (3)
Kilis'te orman yangını (3)
Kilis'te orman yangını (3)
Kilis'te orman yangını (3)
Kilis'te orman yangını (3)
Kilis'te orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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