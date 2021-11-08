Kilis'te Milli Ağaçlandırma Seferberliğine adalet mensuplarından destek

KİLİS (AA) - Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 500 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Polateli ilçesindeki Adalet Ormanında gerçekleştirilen fidan dikim törenindeki konuşmasında, beraberlerinde getirdikleri fidanların dikimlerini yapacaklarını belirtti.

Diktikleri fidanların doğaya katkılarına ilerleyen yıllarda şahit olacaklarını ifade eden Akman, "Toplumumuzda iki tane fidana ayrıca bir önem verilir. Fidanlardan bir tanesi karşımızdaki gençlerimiz, bir diğeri de doğaya sunacağımız fidanlar. Bugün nasip olursa bu fidanların dikimini yapacağız. İlerleyen yıllarda büyüyüp doğaya sundukları katkılara şahit olacağız." dedi.

Programa katılan öğrencilere, protokol üyeleri tarafından Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar hediye edildi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, personeller ve öğrenciler, 500 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hakan Akçay, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sezer Kızıl, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ, Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Eşref Başekin, personeller ve öğrenciler katıldı.

Haberi Kaydet