Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi
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Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

12.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:35

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi Kilis'te korona virüs vaka sayısı 5 bin 794'e, ölenlerin sayısı 101'e çıktı.

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

KİLİS - Kilis'te korona virüs vaka sayısı 5 bin 794'e, ölenlerin sayısı 101'e çıktı. Artan vakalar üzerine ise kent genelinde denetim ve uygulamalar sıklaştırıldı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Kilis Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Kilis Valiliği kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı. Korona virüsten ölenlerin sayısının 101'e yükseldiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama kayıtları inceleniyor.

Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Kilis'te 5 bin 794 vaka sayısına ulaşılırken, 24 kişinin yoğun bakımda ve 6 kişinin de entübe olduğu bildirildi.

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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