Kilis'te "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" programı düzenlendi

KİLİS (İHA) - Kilis'in Kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" programı düzenlendi.

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 7 Aralık Kilis'in Kurtuluşunun 100. Yılı Münasebetiyle, Şehit Yunus Emre Doğan Üniversite Camii'nde "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" konulu program gerçekleştirildi. Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, askeri yetkililer, protokol üyeleri, İl Müftü Vekili Recep Çarpar, İl Müftü yardımcıları, Şube Müdürleri, Gençlik Koordinatörleri, Murakıplar, gençler, öğrenciler ve Kilis halkı katıldı.

Kilis'in kurtuluş mücadelesinde şehit olanların ruhlarına ithafen Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i şerif okunduğu program, yapılan dualarla sona erdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet