Kilis'te İlk Kez Mangala Turnuvası Düzenlendi

Zeytçioğlu İlkokulu tarafından Kilis'te ilk kez 'Mangala Turnuvası' düzenlendi.

"Satrancın Atası" olarak da nitelendirilen, tarihte Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığı bilinen, Türklerin yaklaşık 5 asırdır oynadığı fakat son yıllarda Türkiye'de unutulmuş olan zeka ve strateji oyunu olan mangala oyunu, Kilis Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulunda gelecek kuşaklarında bu oyunu öğrenebilmesi için yeniden hayata geçirildi.

Proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş en eski Türk zeka ve strateji oyunu olan mangala oyunu, öğrencilere öğretilecek ilk oyun olarak belirlendi. Projeye mangala ile başlayan Zeytçioğlu İlkokulu öğretmenleri, büyük bir özveri göstererek bu oyunu gelecek kuşaklara aktardı.

Öğrenciler tarafından çok sevilerek oynanan oyunun, Kilis genelinde daha büyük kitlelerce duyulması için bir ilk olan 'Mangala Turnuvası' düzenlendi. Okul genelinde düzenlenen turnuvaya sınıflarında düzenlenen seçmeler sonucu başarılı olan öğrenciler katıldı. 32 öğrencinin katıldığı turnuvada öğrenciler kıyasıya yarıştılar. Büyük bir heyecana ve rekabete sahne olan oyunların olduğu turnuva final maçını İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve Gençlik ve Spor Müdürü Remzi Arkaltı'da izledi. Okul öğretmenleri Cumali Çakır, M. Erdi Parlak ve Ramazan Koç'un hakem olarak görev yaptığı turnuva da birinciliği Özgür Küsbeci, ikinciliği Hakan Yırtlaz, üçüncülüğü ise Hakan Kaya oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Turnuva sonunda Zeytçioğlu İlkokulu Müdiresi Gönül Çelen, bu oyunun öğrencilerde strateji geliştirme, ileriyi görme gibi kazanımları olduğunu söyledi.

Çelen, Ayrıca oyunu gelecek kuşaklara aktarabilmek için faaliyetlerinin devam edeceğini bu kapsamda da 2.dönem bir turnuva daha yapmayı planladıklarını bildirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA