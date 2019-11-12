Kilis'te İl Genel Meclisi üyeleri dere ıslah çalışmalarını inceledi
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Kilis'te İl Genel Meclisi üyeleri dere ıslah çalışmalarını inceledi

Kilis İl Genel Meclis üyeleri Arpakesmez, İnanlı, Küplüce (Oruçlu mezrası), Alatepe, Narlıca, Konak ve Polatbey köylerinde dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

12.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:35
Kilis'te İl Genel Meclisi üyeleri dere ıslah çalışmalarını inceledi

İl Genel Meclis üyeleri Arpakesmez, İnanlı, Küplüce (Oruçlu mezrası), Alatepe, , ve Polatbey köylerinde dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.


İl Genel Meclisi üyeleri , Mehmet Tanrıaşıkı, Mehmet Yıldız ve İl Özel İdaresi Su Kanal Müdürü Halil Nacaroğlu ile birlikte Arpakesmez, İnanlı, Küplüce(Oruçlu mezrası), Alatepe, Narlıca, Konak ve Polatbey köylerinde dere ıslah çalışmalarını yerinde incelemelerde bulundular.


İl Özel İdaresinin dere ıslah çalışmalarına başlaması köylü vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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